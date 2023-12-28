Совет Федерации: купленные в ходе IPO акции нужно освободить от НДФЛ

Розничных инвесторов освободят от налогов с дивидендов от активов, купленных в ходе публичного или вторичного размещения акций.

Для розничных инвесторов могут появиться новые льготы: дивиденды, полученные от акций публичного или вторичного размещения (IPO и SPO), собираются освободить от уплаты НДФЛ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект заседания Совета Федерации.

Инвесторов, которые купили акции в ходе IPO и SPO, на пять лет освободят от уплаты НДФЛ на полученные дивиденды по этим ценным бумагам.

Также Совфед рекомендует освободить от НДФЛ доход от продажи таких активов, если инвестор держал их больше одного года.

Налог также обнулят и по дивидендам на акции российских компаний, которые приобрели за счет денег на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС).

Эмитентам планируют предоставить налоговый вычет в двойном размере от расходов на IPO или SPO.