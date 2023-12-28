Объем госзакупок в 2023 году уменьшился на 16%

Сумма размещенных торгов по 44-ФЗ сократилась до 10,9 трлн рублей, а по 223-ФЗ — до 10,04 трлн рублей.

В 2023 году сумма опубликованных торгов по 44-ФЗ уменьшилась на 16%, с 13,1 трлн до 10,9 трлн рублей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование «Контур.Торги».

Средняя стоимость государственных закупок также сократилась с 4,19 млн рублей в 2022 году, до 3,58 млн рублей в 2023 году.

301 тыс. торгов были признаны несостоявшимися: либо не нашлось исполнителей, либо всех участников не допустили. В 2021 году таких процедур было 325 тыс., а в 2022 году — 352 тыс.

Общее число размещенных закупок по 223-ФЗ сократилось на 4%, с 1,6 млн до 1,57 млн рублей. Сумма торгов упала на 23%, до 10,04 трлн рублей, тогда как в 2022 году она составляла 13,06 трлн рублей.

Компании с государственным участием уже третий год подряд снижают стоимость закупок. В 2021 году сумма публичных торгов составила 23,9 трлн рублей.