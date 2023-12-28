ФНС меняет формат электронного путевого листа

В новом формате ЭПЛ уточнили, какую информацию нужно внести в лист о водителе-самозанятом и о показаниях одометра.

ФНС подготовила проект приказа об утверждении нового формата электронного путевого листа (ЭПЛ).

В документе уточняется, какую информацию нужно внести в ЭПЛ, если водитель не зарегистрирован в качестве ИП и работает как самозанятый.

В путевом листе нужно указывать паспортные данные водителя, СНИЛС, информацию о водительском удостоверении, а также показания одометра.

Электронный путевой лист должен быть в формате XML и передаваться по телекоммуникационным каналам связи.

Документ состоит из четырех обязательных файлов, где указаны сведения: