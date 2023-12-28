ФНС меняет формат электронного путевого листа

ФНС подготовила проект приказа об утверждении нового формата электронного путевого листа (ЭПЛ).
В документе уточняется, какую информацию нужно внести в ЭПЛ, если водитель не зарегистрирован в качестве ИП и работает как самозанятый.
В путевом листе нужно указывать паспортные данные водителя, СНИЛС, информацию о водительском удостоверении, а также показания одометра.
Электронный путевой лист должен быть в формате XML и передаваться по телекоммуникационным каналам связи.
Документ состоит из четырех обязательных файлов, где указаны сведения:
об особенностях осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов. Файл включает в себя информацию о лице, оформившем путевой лист, о сроке действия путевого листа, о транспортном средстве, о водителе транспортного средства, о виде перевозки и о виде сообщения, о задании;
о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью медицинского работника;
о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства, о показаниях одометра (счетчика моточасов) при выпуске транспортного средства на линию. Файл обмена подписывается должностным лицом, ответственным за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортных средств;
о показаниях одометра при возвращении транспортного средства с линии. Файл обмена подписывается уполномоченным лицом, назначаемым собственником транспортного средства или арендодателем.
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