Новости для бухгалтера
Трудовые проверки

Снижение взносов без кадровых изменений стало признаком трудовых нарушений

Утвердили два новых индикатора риска нарушения обязательных требований трудового законодательства.

Опубликован приказ Минтруда от 28.11.2023 № 836н.

Новые индикаторы такие:

  • выявление признаков выплаты зарплаты ниже МРОТ путем соотношения ФОТ и количества работников за квартал;

  • отсутствие кадровых изменений, при условии сокращения обязательных отчислений в СФР на 50%.

Что касается выплат ниже МРОТ, то для этого критерия не будут учитывать сотрудников в отпусках без содержания и на неполном дне.

Индикаторы риска — это параметры, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений.

Комментарии

1
Электронные подписи

Для сдачи отчетности за организацию бухгалтеру надо оформить электронную подпись в коммерческом УЦ

Если электронную отчетность организации сдает ее директор, то ему нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), выданная ФНС.

8
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
УСН

Как перейти на УСН с 2024 года: выбираем объект налогообложения и подаем уведомление

Прежде всего нужно выяснить, соответствуют ли ваши показатели требованиям, которым должны отвечать «упрощенцы»: по виду деятельности, числу наемных работников, доходам, стоимости основных средств (ОС).

Как перейти на УСН с 2024 года: выбираем объект налогообложения и подаем уведомление
311
Трудовые проверки

Снижение взносов без кадровых изменений стало признаком трудовых нарушений

Утвердили два новых индикатора риска нарушения обязательных требований трудового законодательства.

1
44
Логотип Клерк
Клерк
НДФЛ

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
9,6 тыс.
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Требуется ли кассовый чек, если за услугу физлица заплатил ИП?

Добрый вечер. Прошу помощи в таком вопросе: нужно ли пробивать кассовый чек, если за физ.лицо заплатил ИП? Договор между юр.лицом (исполнитель) и физ.лицом (заказчик).

121
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Когда платить зарплату за декабрь / Новогодний БухТуб

Новые отчетные формы в новом году, депутаты на отечественном автопроме, новые правила воинского учета, дорогой наш оливье – в последнем выпуске БухТуб уходящего года.

1
311
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

❗️Правила работы бухгалтера в 2024 году. Что нужно знать, чтобы не облажаться

В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ФНС. Разберитесь во всех изменения в налогах, чтобы защитить себя и свой бизнес от давления налоговиков.

❗️Правила работы бухгалтера в 2024 году. Что нужно знать, чтобы не облажаться
480

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Бухгалтеры

🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!

Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.

177
Налоги, взносы, пошлины

Елена Блиновская подала суд, чтобы признать требования налоговиков недействительными

Рассмотрение дела назначили на 6 февраля 2024 года. Блогер собирается в арбитражном суде оспорить требования ИФНС.

3
319
Логотип ToT
ToT
Бухгалтеры

С Новым 2024 годом! Завтра будет снег!

Открывайте новогодние подарки раньше с командой «Клерка»! Перед вами не просто поздравление, а целое море позитива и новогоднего тепла. Загляните, и пусть каждое слово наполнит вас радостью и вдохновением на весь наступающий 2024 год!

7
147
Отчетность в СФР

Утвердили новый формат доверенности для отчетов в СФР

Уполномоченный представитель работодателя при сдаче отчетности в СФР осуществляет свои полномочия, в том числе на основании электронной доверенности. Формат этой доверенности поменяли.

151
Отчетность

Отчетность за 4 квартал 2023 года: что и когда сдаем

Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.

Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels
366
Бесплатно с Отчетность

Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году

Налогоплательщики – ИП и юридические лица, - обязаны отчитываться перед ИФНС, СФР, Росстатом, иными ведомствами. Нарушение порядка отчётности карается штрафами.

Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году
122
IT-компании

Жителям Латвии закрыли доступ к сервисам «Яндекса»

В Латвии заблокировали интернет-ресурсы, связанные с «Яндексом». В ближайшее время станет недоступен сервис «Яндекс.Музыка».

131
Бухгалтеры

👠Что надеть бухгалтеру на встречу с годом Дракона

Для новогоднего праздника выбирайте одежду в зеленых, красных и золотых оттенках. Не надевайте вещи со змеиным принтом и из кожи рептилий, это расстроит Деревянного Дракона.

3
211
Логотип ToT
ToT
Обзоры для бухгалтера

Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый

Мы обновили систему комментирования на Клерке. Работа ещё не завершена, но мы уже получили много обратной связи. Все пожелания мы слышим и учитываем. Но добавим немного Истории проекта в драматургию.

Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый
22
231
Инвестиции

Росбанк выпустил ЦФА с привязкой к индексу Мосбиржи

Стоимость одного ЦФА составляет 100 тысяч рублей, приобрести активы могут квалифицированные инвесторы. Доходность формируется за счет роста индекса Мосбиржи и может составить до 25% годовых.

72
Обзоры для бухгалтера

🎉 Надежда Камышева – 20 лет с «Клерком»

Наш эксперт Надежда Камышева (Над.К) зарегистрировалась на «Клерке» ровно 20 лет назад.

9
209
Бесплатно с Учет расходов

Как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив и можно ли уменьшить базу налогообложения.

Как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив. Мини-курс
123
Маркировка рекламы

На сайте ЕРИР появились подсказки для маркировки рекламы

Теперь рекламодатели в личных кабинетах смогут проверить информацию о креативах: узнать, каких документов не хватает и как исправить ошибки.

111