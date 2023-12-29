Снижение взносов без кадровых изменений стало признаком трудовых нарушений

Опубликован приказ Минтруда от 28.11.2023 № 836н.
Новые индикаторы такие:
выявление признаков выплаты зарплаты ниже МРОТ путем соотношения ФОТ и количества работников за квартал;
отсутствие кадровых изменений, при условии сокращения обязательных отчислений в СФР на 50%.
Что касается выплат ниже МРОТ, то для этого критерия не будут учитывать сотрудников в отпусках без содержания и на неполном дне.
Индикаторы риска — это параметры, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений.
Комментарии1
"Обожаю" критерии и индикаторы (как же без них нас мониторить то???0