По итогам 2023 года продажи игристого вина вырастут на 20%

Покупатели предпочитают Prosecco, Cava, полусладкое игристое вино, а также брют с низким содержанием сахара.

Ожидается, что продажи игристых вин по итогам 2023 года вырастут минимум на 20%. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на участников рынка.

В магазинах SimpleWine оценили рост годовых продаж шампанского на 30%. В Luding Group сообщили о приросте в 20%.

На первом месте по популярности среди игристых вин Prosecco с медовыми тонами во вкусе. Напиток производится по быстрой технологии шарма. Второе место занимает Cava, которое делается по классическому методу.

Разницу между вином, произведенным классическим методом, и шарма потребитель не очень чувствует, — сказал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

В Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя рассказали, что россияне предпочитают полусладкое игристое. Тогда как у Luding Group лучше продается брют с низким содержанием сахара. В основном такой напиток поставляют из Краснодара, Крыма и Дагестана.

Доля российских игристых вин сейчас составляет примерно 70%.

Настоящее шампанское из провинции Шампань стоит около 3-4 тыс. рублей. В основном его приобретают в качестве хорошего подарка.