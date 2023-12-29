Приставы будут контролировать деятельность банков и МФО по возврату долгов

Выбираем самую бухгалтерскую елку 2024 на «Клерке»!

Вы присылали нам фото своих чудесных елочек из дома и из рабочего офиса. Все они великолепны, но нужно выбрать самую бухгалтерскую из всех, чтобы вручить подарок. Голосуйте за бухгалтерскую елку-2024.