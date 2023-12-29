Приставы будут контролировать деятельность банков и МФО по возврату долгов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому судебные приставы будут контролировать деятельность кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), если они занимаются возвратом долгов.
Согласно документу, упомянутым организациям будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений: высокий, значительный риск, средний и низкий. В отношении них будут проводиться проверки и профилактические мероприятия, — говорится на сайте кабмина.
Также Служба судебных приставов будет проверять работу профессиональных коллекторских агентств.
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