Подать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января

Для перехода на УСН надо подать уведомление по форме № 26.2-1.
Перейти на УСН с 2024 года можно, если доход за 9 месяцев 2023 года не превышает 149,51 млн рублей.
Лимиты дохода по УСН на 2024 год смотрите здесь.
Если ИП на ПСН хочет перейти на УСН, оставаясь на ПСН, фактически это будет переход не с ПСН на УСН, а с ОСНО на УСН, то есть по общим правилам – до 09.01.2024.
Если ИП хочет перейти с ПСН на УСН (не вести деятельность по патенту вообще), то для такого перехода есть свои нюансы. Смотрите их в нашей таблице.
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