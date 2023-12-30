Новости для бухгалтера
Экономика России

Вице-премьер Белоусов: номинальная зарплата растет из-за дефицита рабочей силы

Высокая ключевая ставка может сдержать рост инфляции и номинальных зарплат, но не скоро.

Из-за дефицита кадров на рынке труда в стране стремительно растут инфляция и номинальная заработная плата. Об этом рассказал вице-премьер Андрей Белоусов в интервью «Коммерсанту».

Откуда берется инфляция? Мы видим, что номинальная заработная плата растет на 13–14%. Почему она растет? Дефицит рабочей силы. Может ключевая ставка остановить рост номинальной заработной платы? В принципе может. Но очень не скоро, — сказал Андрей Белоусов.

Также он добавил, что номинальная заработная плата опирается на кредиты, которые сейчас растут в среднем на 20-25%.

Для стабилизации финансового рынка Центробанк повышает ставку с июля 2023 года. Она выросла с 7,5% до 16%.

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Экономика России

Вице-премьер Белоусов: номинальная зарплата растет из-за дефицита рабочей силы

Высокая ключевая ставка может сдержать рост инфляции и номинальных зарплат, но не скоро.

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Обзоры для бухгалтера

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