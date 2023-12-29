Госкорпорация «ВЭБ.РФ» получила право не выпускать замещающие облигации

Компания обеспечит прямые выплаты держателям ценных бумаг. Для этого «ВЭБ.РФ» не обязательно замещать евробонды.

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила госкорпорации «ВЭБ.РФ» не проводить замещение еврооблигаций на 1 млрд долларов с погашением в 2025 году. Об этом сказано на сайте компании.

Все выплаты держателям ценных бумаг будут переводиться в рубли по официальном курсу ЦБ на дату платежа.

Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполняются путем перечисления средств в российских рублях через российские депозитарии, — говорится в сообщении.

Выплаты иным держателям будут перечислены на счета типа «С», открытые на имя платежного агента Bank of New York Mellon, London Branch, в Национальном расчетном депозитарии.

22 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому компании с еврооблигациями должны до 1 января 2024 года выпустить замещающие бонды.

Однако по решению правкомиссии компании могут получить право не выпускать замещающие облигации. «Северсталь» стала первой компанией, которая получила это право.

Недавно мы писали, что Центробанк может продлить срок обязательного замещения евробондов на полгода.