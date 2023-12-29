С мобильных торговых объектов хотят взимать торговый сбор

В Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 413 НК, которые предусматривают распространения действия торгового сбора на предпринимательскую деятельность с использованием мобильных торговых объектов.

Сейчас торговый сбор взимают в случаях, когда предприниматели ведут торговлю:

через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов;

через объекты нестационарной торговой сети;

через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;

путем отпуска товаров со склада.

Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Недавно мы писали, что с 1 января 2024 года торговый сбор для московских предпринимателей вырастет на 5,8%.