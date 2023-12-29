С мобильных торговых объектов хотят взимать торговый сбор

В Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 413 НК, которые предусматривают распространения действия торгового сбора на предпринимательскую деятельность с использованием мобильных торговых объектов.
Сейчас торговый сбор взимают в случаях, когда предприниматели ведут торговлю:
через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов;
через объекты нестационарной торговой сети;
через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;
путем отпуска товаров со склада.
Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Недавно мы писали, что с 1 января 2024 года торговый сбор для московских предпринимателей вырастет на 5,8%.
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