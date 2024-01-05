Что сдаем за 4 квартал (год) 2023 г. Список отчетности для ИП и организаций

Сроки и виды отчетности организаций и ИП, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), УСН, ЕСХН.

Эксперт «Клерка» Надежда Камышева (Над.К) по очень полезной для бухгалтеров традиции подготовила перечень отчетности, которую нужно сдать за 4 квартал 2003 года или в целом за год.

В каждом списке вы также найдете сроки сдачи отчетов и полезные ссылки.

Отчетность ИП за 4 квартал (год) 2023 год по всем системам налогообложения — для индивидуальных предпринимателей, в т.ч. с работниками.

Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 4 квартал (год) 2023 года — для организаций-спецрежимников.

ОСНО организации: что сдаем за 4 квартал (год) 2023 года — для тех, кто применяет общую систему налогообложения.