Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Июль, август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами 2024 года для выхода в отпуск, а наименее выгодными — январь и июнь.

С таким мнением выступили опрошенные РИА Новости эксперты.

«Если мы говорим не об экономии дней, а о финансовой выгоде, в 2024 году нужно выбирать для отдыха июль, август и октябрь. Именно на эти месяцы придется от 22 до 23 рабочих дней, что позволит минимизировать потери при выплате заработной платы», — сказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Если же работник хочет сохранить больше дней отпуска, то лучшими месяцами для этого будут январь, май и июнь, когда отпускные дни можно присоединить к праздничным, отметил эксперт.

В свою очередь эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева добавила, что наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в июне (19 рабочих дней). Это объясняется особенностями расчета отпускных и зарплаты, поскольку эти процедуры отличаются.

Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок (СДЗ). Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня.

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