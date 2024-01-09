Можно принять на работу сотрудника без военного билета

Об этом сообщает Роструд в письме от 20.12.2023 № ПГ/26681-6-1.
Отказ возможен по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами несостоявшегося сотрудника.
Таким образом, работодатель вправе заключить трудовой договор с гражданином, у которого при трудоустройстве отсутствует документ воинского учета.
Если человеку отказали в приеме на работу из-за отсутствия военного билета, он может подать в суд на несостоявшегося работодателя.
Ранее Минтруд в письме от 14.08.2023 № 14-6/В-960 также сообщал, что можно принимать на работу сотрудников без военного билета, но надо сообщить об этом в военкомат.
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