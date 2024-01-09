Инвестиции в IT-стартапы сократились почти в два раза

В 2023 году инвесторы заключили на 15% больше сделок с IT-стартапами, но объем вложений стал меньше на 83%.

Денежные вложения в IT-стартапы упали на 83% в 2023 году, но число сделок выросло на 15% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные инвестиционной платформы Dsight.

Всего в 2023 году с IT-стартапами было заключено 158 публичных сделок на общую сумма 71 млн долларов.

Инвесторы вкладываются в программное обеспечение для бизнеса (22% от всего объема соглашений), в образовательные технологии (10%), и в финансовые решения (10%).

32% соглашений заключили государственные фонды и госкорпорации, 35% — частные фонды, и 27% — бизнес-ангелы, частные венчурные инвесторы.

Мы ожидаем рост числа новых фондов, в том числе со средствами физических лиц—квалифицированных инвесторов, — сказали представители инвестфонда «Восход».

В 2024 году на рынок венчурных инвестиций ожидается приток инвесторов-физлиц. Этому будут способствовать pre-IPO — предложение, предшествующее первичному публичному размещению активов, с меньшим риском и большей ликвидностью.