Киркорову не удалось оспорить кадастровую стоимость пентхауса и вернуть часть уплаченных налогов

Мосгорсуд не удовлетворил иск певца Филиппа Киркорова об оспаривании кадастровой стоимости двухэтажной квартиры в центре Москвы.

В декабре 2023 года Мосгорсуд вынес решение, по которому певцу Филиппу Киркорову было отказано в иске об оспаривании кадастровой стоимости пентхауса в центре Москвы. Об этом сказано на сайте суда.

Согласно заключению судебной экспертизы, отчет об оценке, представленный административным истцом, не соответствует требованиям законодательства об оценочной деятельности и требованиям федеральных стандартов оценки, — говорится в решении суда.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров начал оспаривать в суде ошибку при подсчете налога на его двухэтажную квартиру площадью 537 кв. м.

Певец полностью оплатил налоги в размере 6 млн рублей, но посчитал, что эта сумма была рассчитана неверно, поскольку налоговики сложили кадастровые стоимости двухэтажного пентхауса.

По версии Киркорова, объекты недвижимости надо считать раздельно, тогда ставка будет 0,3%, а сумма общего налога снизится до 2 млн рублей.