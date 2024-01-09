Решение суда: работодатель может отказать в трудоустройстве из-за приема более подходящего кандидата

Соискателю могут правомерно отказать в приеме на работу по причине выбора другого кандидата на должность.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал правомерным отказ работодателя в трудоустройстве на основании выбора другого кандидата. Об этом сказано в решении суда (определение от 23.11.2023 № 88-22291/2023 по делу № 2-1282/2023).

Соискатель успешно прошел собеседования и выполнил тестовые задания, но его не приняли на работу, поскольку компания предпочла более подходящего кандидата. Такое отказ показался человеку необоснованным, и он решил подать в суд на работодателя.

Три инстанции подтвердили, что действия работодателя были правомерными. Соискателю отказали в трудоустройстве из-за его деловых качеств, а также потому, что он хуже других справился с тестом.