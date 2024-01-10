Штраф за уточненную декларацию могут снизить, даже если не уплатить налог по ней

Если сдать уточненную декларацию и при этом не уплатить налог и пени (не пополнить ЕНС на эту сумму), то будет штраф. Но его можно снизить.

В каких случаях – рассказала ФНС в письме от 27.12.2023 № БВ-4-7/16343@.

Размер штрафа – 20% от суммы неуплаченного налога.

При этом если на сальдо ЕНС со дня установленного срока уплаты налога по день сдачи уточненки непрерывно имелось положительное сальдо ЕНС, которого хватало хотя бы частично на уплату налога по уточненке, то это учтут при начислении штрафа.

По уточненкам за периоды до 2023 года учитывают:

переплату по конкретному налогу до 01.01.2023;

сальдо ЕНС после 01.01.2023.

Кроме того, штраф за уточненку могут уменьшить в 2 раза, если есть смягчающие обстоятельства.

Смягчающие обстоятельства:

самостоятельное выявление ошибок, даже если налог и пени не были уплачены в срок (то есть, сам факт сдачи уточненки);

наличие положительного сальдо ЕНС на момент сдачи уточненки.

Напомним, чтобы не было ответственности при сдаче уточненки, надо иметь достаточное сальдо ЕНС на день сдачи.