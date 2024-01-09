Мороженое с алкоголем признали спиртным. Теперь его нельзя продавать детям

Если раньше правила продажи, хранения и производства алкогольной продукции не распространялись на алкогольное мороженое, десерты с содержанием спирта, щербеты и пищевой лед, то теперь исключений не будет.

Правительство решило продавать алкогольное мороженое по правилам реализации спиртных напитков, об этом узнал «ТАСС».

С 2012 года продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% считается алкогольной.

Чтобы заниматься ее производством, хранением и продажей нужна специальная лицензия. Кроме того, отпускать спиртное запрещено несовершеннолетним и в определенные часы.

В число товаров-исключений из этого правила входило мороженое с алкоголем, взбитые замороженные десерты, щербеты, пищевой лед и смеси для их приготовления.

Сейчас к этой продукции будут предъявлять такие же требования, как и к спиртному.