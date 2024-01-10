🎓Вебинар: Как бухгалтеру разработать финансовую модель для роста бизнеса. 18 января в 11:00 мск!

Впереди новый финансовый год и сейчас надо сделать финансовую модель бизнеса на 2024 год. Мы разберем, какие шаги нужно пройти, чтобы сделать финансовую модель, при помощи которой можно найти ключевые точки бизнеса и увеличить чистую прибыль.
Успейте приобрести вебинар со скидкой 79% всего за 399 рублей!
Спикер — Екатерина Яхонтова, руководитель консалтинговой компании, эксперт по финансам и наставник для финансистов. Опыт работы в области финансов 16 лет. Составила более 150 финмоделей.
На вебинаре разберем:
Финансовая модель для бизнеса: зачем и когда нужна;
Собираем свою воронку продаж;
Что такое переменные и постоянные расходы, почему их важно разделить правильно;
Как при помощи финмодели найти точки роста бизнеса;
Увеличиваем прибыль с помощью финансовой модели.
Ждем вас на вебинаре 18 января в 11:00 мск!
Начать дискуссию