🎓Вебинар: Как бухгалтеру разработать финансовую модель для роста бизнеса. 18 января в 11:00 мск!

Найдите точки роста бизнеса и увеличьте прибыль в 2 раза, постройте финансовую модель бизнеса.

Впереди новый финансовый год и сейчас надо сделать финансовую модель бизнеса на 2024 год. Мы разберем, какие шаги нужно пройти, чтобы сделать финансовую модель, при помощи которой можно найти ключевые точки бизнеса и увеличить чистую прибыль.

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Спикер — Екатерина Яхонтова, руководитель консалтинговой компании, эксперт по финансам и наставник для финансистов. Опыт работы в области финансов 16 лет. Составила более 150 финмоделей.

На вебинаре разберем:

Финансовая модель для бизнеса: зачем и когда нужна;

Собираем свою воронку продаж;

Что такое переменные и постоянные расходы, почему их важно разделить правильно;

Как при помощи финмодели найти точки роста бизнеса;

Увеличиваем прибыль с помощью финансовой модели.

Ждем вас на вебинаре 18 января в 11:00 мск!