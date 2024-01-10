При продаже квартиры с отсрочкой платежа 3-НДФЛ сдавать не надо

Если квартира продана в 2023 году, но деньги за нее покупатель еще не отдал, то у продавца нет дохода, облагаемого НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 19.12.2023 № 03-04-05/122983.

Ситуация такая: женщина продала квартиру в Москве человеку, у которого трудное материальное положение. Будет отсрочка платежа и льготный период в 2023 году. То есть, в 2023 году продавец денег от покупателя не получит.

По НДФЛ дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода. Доходы надо отражать в 3-НДФЛ за тот год, в котором они фактически получены.

Таким образом, в описанной ситуации продавец не должен сдавать декларацию 3-НДФЛ за 2023 год.