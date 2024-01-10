Ритейлеру Fix Price разрешили вывести дивиденды в юрлицо на Кипре

На фоне новостей о предстоящей выплате дивидендов депозитарные расписки Fix Price выросли на 5%.

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила ООО «Бэст Прайс» выплатить дивиденды за 2022 год кипрской холдинговой компании в размере 9,8 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Fix Price прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды, прилагая необходимые усилия для выполнения установленных КПЭ и других требований Подкомиссии. Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно, — сообщили в компании.

До этого момента разрешение на вывод дивидендов из страны получил только ОТП-банк.

По данным сайта Мосбиржи, на фоне новостей о выплате дивидендов депозитарные расписки Fix Price выросли более чем на 5%.

Fix Price приостановила выплату дивидендов в сентябре 2022 года и отменила запланированную выплату дивидендов за 2021 год в размере 5,8 млрд рублей.

В ноябре 2023 года акционеры приняли решение о редомициляции холдинговой компании с Кипра в Казахстан.