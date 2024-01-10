Когда мать ребенка-инвалида может не приносить работодателю справку с работы бывшего мужа

Например, женщина развелась с мужем и не имеет с ним никакой связи.
Роструд в письме от 19.12.2023 № ПГ/26457-6-1 назвал случаи, когда справка не понадобится:
Справка не нужна, если имеется документальное подтверждение:
факта смерти другого родителя;
признания его безвестно отсутствующим;
лишения (ограничения) родительских прав;
лишения свободы;
пребывания его в служебной командировке свыше 1 календарного месяца;
других обстоятельств, свидетельствующих о том, что другой родитель не может осуществлять уход за ребенком-инвалидом;
если один из родителей уклоняется от воспитания ребенка.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Напомню, родители детей-инвалидов могут копить свои допвыходные и однократно взять до 24 дней подряд. Эта норма заработала с 1 сентября 2023 года.
Эти 24 дня – рабочие дни, а не календарные, как ранее утверждал Роструд. Разъяснения на этот счет дал СФР в письмах от 10.11.2023 № 19-02/125694л, от 09.11.2023 № 19-02/124022л.
При этом взять заранее (авансом) выходные дни, которые еще не накоплены, нельзя (письмо СФР от 04.12.2023 № 19-02/131904л).
Кстати, скоро будет новая форма заявления для возмещения из СФР расходов на допвыходные сотрудников с детьми-инвалидами.
Начать дискуссию