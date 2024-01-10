Когда мать ребенка-инвалида может не приносить работодателю справку с работы бывшего мужа

Например, женщина развелась с мужем и не имеет с ним никакой связи.

Роструд в письме от 19.12.2023 № ПГ/26457-6-1 назвал случаи, когда справка не понадобится:

Справка не нужна, если имеется документальное подтверждение:

если один из родителей уклоняется от воспитания ребенка.

других обстоятельств, свидетельствующих о том, что другой родитель не может осуществлять уход за ребенком-инвалидом;

Комментарий главного редактора «Клерка»

Напомню, родители детей-инвалидов могут копить свои допвыходные и однократно взять до 24 дней подряд. Эта норма заработала с 1 сентября 2023 года.

Эти 24 дня – рабочие дни, а не календарные, как ранее утверждал Роструд. Разъяснения на этот счет дал СФР в письмах от 10.11.2023 № 19-02/125694л, от 09.11.2023 № 19-02/124022л.

При этом взять заранее (авансом) выходные дни, которые еще не накоплены, нельзя (письмо СФР от 04.12.2023 № 19-02/131904л).