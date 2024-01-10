Путин хочет освободить многодетных на Дальнем Востоке от налога на жилье

Многодетные семьи из Дальневосточного федерального округа смогут не платить налог на жилье. Такое решение власти примут в ближайшее время.

Президент Владимир Путин поддержал идею жителей Анадыря об освобождении многодетных семей на Дальнем Востоке от уплаты налога на жилье. Об этом пишет «ТАСС».

Безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято, — сказал Владимир Путин.

Недавно мы писали, что президент предложил поднять планку по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей. Также все работники ОПК на Дальнем Востоке вне зависимости от их возраста смогут оформить льготную ипотеку под 2%.