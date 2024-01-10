Новости для бухгалтера
Блокировка счетов

Банкам рекомендуют блокировать счета финансовых пирамид

Банк имеет право отказать в обслуживании счетов, если обнаружит и заблокирует две подозрительные операции в течение одного года. Такой бизнес получит высокий уровень риска и его могут исключить из ЕГРЮЛ.
34 13

Центробанк порекомендовал кредитным организациям блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид или иной нелегальной деятельности. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью Списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы «Знай своего клиента», — говорится в сообщении.

Если банк два раза в год откажет в проведении подозрительных финансовых операций, то организация имеет право расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Таким компаниям будет присвоен высокий уровень риска на платформе «Знай своего клиента».

Кроме того, клиенты с подозрительными банковскими операциями лишатся возможности распоряжаться средствами на счетах, а впоследствии бизнес могут исключить из ЕРГЮЛ или ЕРГИП.

Начать дискуссию

Логотип ToT
ToT

Обновляем комментарии: Сделали настройки отображения

Отображение комментариев можно настраивать. Сегодня на сайте был представлен важный релиз, значительно изменяющий систему комментирования.

6
Налог на имущество физических лиц

Путин хочет освободить многодетных на Дальнем Востоке от налога на жилье

Многодетные семьи из Дальневосточного федерального округа смогут не платить налог на жилье. Такое решение власти примут в ближайшее время.

9
Отпускные

Компенсацию сотрудникам за детский сад не учитывают при расчете отпускных

Некоторые работодатели компенсируют сотрудникам родительскую плату за содержание ребенка в детском саду. Эта выплата в расчет среднего заработка для отпускных не идет.

16
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

💡Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали. Лайфхаки от редакции

Хочу поделиться простыми правилами того, как писать посты у нас в Трибуне, чтобы их читали. Казалось бы, что здесь сложного? Но, не все так просто, как кажется. Попробуйте внедрить правила и ваши тексты по достоинству оценят пользователи. Текст поста обновили и дописали.

💡Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали. Лайфхаки от редакции
33
543
Логотип Projecto.pro
Projecto.pro
Кадры

Как проводить оценку эффективности сотрудников

Оценка эффективности работы сотрудников — важный инструмент в управлении бизнес-процессами внутри организации. Она позволяет определить результативность труда каждого сотрудника, выявить эффективных работников, которых можно повысить, а также оптимизировать бизнес-процессы и привести в норму трудовую дисциплину.

Как проводить оценку эффективности сотрудников
14
Ипотека

«Сбер» выдал 75 тысяч ипотек в новогодние праздники

Клиенты банка успели взять ипотеку на общую сумму 276,6 млрд рублей до повышения ставок. С 10 января 2024 минимальная ставка по базовым жилищным кредитам у «Сбера» выросла до 16,7% годовых.

21
Трудовое право

Когда мать ребенка-инвалида может не приносить работодателю справку с работы бывшего мужа

Родителям детей-инвалидов положено 4 дополнительных выходных дня в месяц (или до 24 дней подряд в год). Но чтобы один из них взял эти выходные, нужна справка с работы другого родителя о том, что он эти дни не использовал. Не всегда есть возможность ее получить.

37

Записи вебинаров

712
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип ДРТ
ДРТ
Налоговый мониторинг

Оценка сведений при переходе на налоговый мониторинг: примите участие в нашем опросе!

Друзья, мы рады снова приветствовать вас в нашем блоге! Сегодня у нас для вас «разминка» после долгих выходных.

Оценка сведений при переходе на налоговый мониторинг: примите участие в нашем опросе!
20
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Обязательно ли в ЕФС-1 проставлять номер и оценку рабочего места?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в ЕФС-1 обязательно проставлять номер и оценку рабочего места, если отправляю отчет просто с отпусками за свой счет без всяких вредных производств?

1
32

Успейте обновить! Какие версии 1С не будут работать в 2024 году

Изменения в бухгалтерских программах, к которым нужно готовиться уже сейчас.

103
Общество

7 причин зарегистрироваться на сайте знакомств LovePlanet

Расскажем, как расширить свой круг общения, познакомиться с людьми из разных культур и стран, а также открыть для себя новые перспективы и возможности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
31
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
АУСН

Стоит ли выбирать АУСН в 2024 году

Свято место пусто не бывает! На смену отмененного в 2021 году ЕНВД пришел новый налоговый режим — АУСН. Пока в виде эксперимента, с ограниченным сроком действия. Разберем, что из себя представляет новая система налогообложения и стоит ли выбирать ее для применения в 2024 году. 

Стоит ли выбирать АУСН в 2024 году
109
Блокировка счетов

Банкам рекомендуют блокировать счета финансовых пирамид

Банк имеет право отказать в обслуживании счетов, если обнаружит и заблокирует две подозрительные операции в течение одного года. Такой бизнес получит высокий уровень риска и его могут исключить из ЕГРЮЛ.

34
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как оформляет, чтобы в регистры и отчетность НДФЛ все попадало корректно?

Добрый день! Вопрос по начислению доходов и расчета НДФЛ по договору аренды ТС. Делали как рекомендует ИТС — операция учета НДФЛ. Но она не работает корректно, когда ставка НДФЛ становится 15%. Кто как оформляет, чтобы в регистры и отчетность все попадало корректно?

11
Логотип spastuh
spastuh
Бухгалтеры

Стикерпак «Скрепочка Клерка» в Телеграм. Сделайте свой рабочий чат ярче!

Внимание, бухгалтеры,  Вы не должны это пропустить. Мы создали нового забавного персонажа из нашей любимой красной скрепки. Забирайте себе!

Стикерпак «Скрепочка Клерка» в Телеграм. Сделайте свой рабочий чат ярче!
6
82
Инвестиции

Ритейлеру Fix Price разрешили вывести дивиденды в юрлицо на Кипре

На фоне новостей о предстоящей выплате дивидендов депозитарные расписки Fix Price выросли на 5%.

41
Пользователи интернета

Мошенники научились подделывать голосовые сообщения в Telegram

С помощью искусственного интеллекта злоумышленники генерируют голосовые сообщения в мессенджере и вымогают деньги.

64
Логотип MCC Group
MCC Group
Эквайринг

Интернет-эквайринг и мерчант аккаунты в Сербии в 2024 году

Сербия становится все более привлекательной для русскоязычных инвесторов и стартаперов после известных событий.

Интернет-эквайринг и мерчант аккаунты в Сербии в 2024 году
20
2-НДФЛ

В справке 2-НДФЛ за 2023 год не надо заполнять строку о перечисленном налоге

Сейчас налоговые агенты платят не НДФЛ, а ЕНП. Поэтому и информация об уплаченном налоге в справках (бывших 2-НДФЛ) не нужна.

2
444
Бухгалтеры

Сколько бухгалтеру нужно телеграм-каналов и как подписаться на все разу в один клик

«Клерк» заботится о бухгалтерах и создает тематические каналы, которые помогают найти работу, получать ответы на сложные вопросы, читать важные новости, да и просто общаться на рабочие и околорабочие темы и т.д. Теперь вам не нужно искать их в Телеграм по одному — просто подпишитесь на все в один клик.

50