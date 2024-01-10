Банкам рекомендуют блокировать счета финансовых пирамид

Банк имеет право отказать в обслуживании счетов, если обнаружит и заблокирует две подозрительные операции в течение одного года. Такой бизнес получит высокий уровень риска и его могут исключить из ЕГРЮЛ.

Центробанк порекомендовал кредитным организациям блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид или иной нелегальной деятельности. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью Списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы «Знай своего клиента», — говорится в сообщении.

Если банк два раза в год откажет в проведении подозрительных финансовых операций, то организация имеет право расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Таким компаниям будет присвоен высокий уровень риска на платформе «Знай своего клиента».

Кроме того, клиенты с подозрительными банковскими операциями лишатся возможности распоряжаться средствами на счетах, а впоследствии бизнес могут исключить из ЕРГЮЛ или ЕРГИП.