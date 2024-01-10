В центре занятости ЛНР нашли работу 90% кандидатов

Больше 12 тысяч человек нашли работу с помощью центра занятности в Луганской Народной Республике.

В 2023 году центр занятности в Луганской Народной Республике нашел работу для 90% соискателей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора учреждения Андрея Дмитриенко.

Трудоустроено 12 692 гражданина, обратившихся за содействием в поиске работы, уровень трудоустройства составил свыше 87% от общего количества обратившихся за содействием в поиске работы. В 2022 году уровень трудоустройства составил 56,4%, — сказал Дмитриенко.

В регионе наиболее востребованы бухгалтеры, врачи, педагоги, воспитатели, психологи, экономисты и юристы.

Центр занятости ЛНР также помог найти работу жителям ДНР, Херсонской области и Республики Крым.

В базе работодателей есть компании из других регионов РФ, которые ищут электриков, кровельщиков, маляров, слесарей-сантехников, водителей, механиков и мастеров аварийно-ремонтных бригад.