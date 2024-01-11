Квитанция из гостиницы поможет подтвердить статус налогового резидента для НДФЛ

Какие документы сгодятся, рассказала ФНС в письме от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@.
Это такие документы:
копия паспорта с отметками органов погранконтроля о пересечении границы;
квитанции о проживании в гостинице;
миграционная карта;
табель учета рабочего времени;
другие документы, на основании которых можно установить фактическое нахождение физлица в РФ и за пределами РФ.
При этом статус (резидент/нерезидент) не зависит от гражданства и наличия ВНЖ в другой стране.
Важно только время пребывания в РФ.
Через специальный сервис ФНС можно запросить документ о подтверждении статуса резидента РФ.
Можно запросить его и по почте, но лучше именно через сервис, поясняет ФНС.
Кстати, если человек запросил такой документ и ему его не выдали, это не означает, что у него нет статуса резидента.
А вот выдача документа, свидетельствующего об отсутствии статуса налогового резидента РФ, не предусмотрена налоговым законодательством.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Определение статуса налогового резидента РФ в целях НДФЛ регламентировано статьей 207 НК.
В прошлом году депутаты от «СРЗП» внесли в Думу законопроект, по которому из этой статьи хотят убрать лишнюю запятую, которая там совершенно не к месту находится уже 23 года и нарушает грамматическую стройность предложения.
Напомним, доходы налоговых нерезидентов РФ от источников в РФ облагаются НДФЛ по ставке 30%. Впрочем, есть ряд исключений. Смотрите их здесь.
При этом с 2024 года зарплата заграничных дистанционщиков по-новому облагается НДФЛ. Налог удерживает российский работодатель как у резидентов, так и у нерезидентов по ставкам 13% и 15%.
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