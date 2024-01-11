Новости для бухгалтера
НДФЛ

Квитанция из гостиницы поможет подтвердить статус налогового резидента для НДФЛ

Налоговые резиденты РФ – это физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом в НК нет перечня документов, которыми можно подтвердить свой статус резидента.
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Какие документы сгодятся, рассказала ФНС в письме от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@.

Это такие документы:

  • копия паспорта с отметками органов погранконтроля о пересечении границы;

  • квитанции о проживании в гостинице;

  • миграционная карта;

  • табель учета рабочего времени;

  • другие документы, на основании которых можно установить фактическое нахождение физлица в РФ и за пределами РФ.

При этом статус (резидент/нерезидент) не зависит от гражданства и наличия ВНЖ в другой стране.

Важно только время пребывания в РФ.

Через специальный сервис ФНС можно запросить документ о подтверждении статуса резидента РФ.

Можно запросить его и по почте, но лучше именно через сервис, поясняет ФНС.

Кстати, если человек запросил такой документ и ему его не выдали, это не означает, что у него нет статуса резидента.

А вот выдача документа, свидетельствующего об отсутствии статуса налогового резидента РФ, не предусмотрена налоговым законодательством.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Определение статуса налогового резидента РФ в целях НДФЛ регламентировано статьей 207 НК.

В прошлом году депутаты от «СРЗП» внесли в Думу законопроект, по которому из этой статьи хотят убрать лишнюю запятую, которая там совершенно не к месту находится уже 23 года и нарушает грамматическую стройность предложения.

Напомним, доходы налоговых нерезидентов РФ от источников в РФ облагаются НДФЛ по ставке 30%. Впрочем, есть ряд исключений. Смотрите их здесь.

При этом с 2024 года зарплата заграничных дистанционщиков по-новому облагается НДФЛ. Налог удерживает российский работодатель как у резидентов, так и у нерезидентов по ставкам 13% и 15%.

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НДФЛ

Квитанция из гостиницы поможет подтвердить статус налогового резидента для НДФЛ

Налоговые резиденты РФ – это физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом в НК нет перечня документов, которыми можно подтвердить свой статус резидента.

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