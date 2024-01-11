В декларации 3-НДФЛ на получение вычета можно не указывать доходы по второй работе

Такое разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме от 11.12.2023 № 20-21/145517@.

Физлица вправе не указывать в 3-НДФЛ доходы:

сведения о которых сдал налоговый агент (о невозможности удержать налог);

от процентов по вкладам;

не подлежащие налогообложению (крое доходов от КИК и при ликвидации иностранной компании);

Доходы от российских работодателей указывают в приложении 1 декларации 3-НДФЛ.

Там можно указать несколько видов доходов от разных источников выплат.

Пример

Расходы на лечение в 2023 году – 100 000 руб.

Зарплата за 2023 год в компании № 2 – 70 000 руб., НДФЛ с нее – 9 100 руб.

Зарплата за 2023 год в компании № 1 – 600 000 руб., НДФЛ с нее – 78 000 руб.

Таким образом, в декларации 3-НДФЛ можно заявить только доход от компании №1, чтобы получить вычет в размере 100 000 руб. и вернуть НДФЛ в сумме 13 000 руб.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Имейте в виду, что в 3-НДФЛ на вычет надо указывать ОКТМО из справки, выданной работодателем.

Причем в форме может быть заполнено несколько разделов 1 с различными кодами ОКТМО или КБК.

Например, если человек работал на двух работах и там разные ОКТМО, то при возврате налога, уплаченного этими работодателями, будет два листа с разделом 1 с разными ОКТМО (письмо УФНС по г. Москве от 08.02.2023 № 20-21/013585@).