ФНС уточнила порядок расчета выплат для льготы по НДС в общепите

Среднемесячный размер выплат будут рассчитывать на основании среднесписочной численности работников, а не по общему количеству лиц, которым начислялись выплаты.

С 1 января 2024 года действует уточненный порядок расчета среднемесячного размера выплат при применении освобождения от НДС в сфере общественного питания. Об этом сказано на сайте ФНС.

Эту поправку в НК для общепита мы разбирали здесь.

Теперь при расчете среднемесячного размера выплат будут использовать показатель среднесписочной численности работников, а не показатель списочной численности.

Благодаря изменению методики расчета большее число предпринимателей в сфере общепита смогут применить освобождение от НДС, — сказано в сообщении.

До поправок среднемесячный размер выплат рассчитывался бы исходя из общего количества лиц, которым начислялись выплаты. Показатель сравнивался бы со среднемесячной зарплатой, публикуемой Росстатом.