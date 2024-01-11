В 2023 году клиенты банков взяли кредиты на 16,8 трлн рублей

Банки выдали 52 млн кредитов, из них 47% приходится на ипотеку. За год общий объем заемных средств вырос на 57%.

За прошлый год банки одобрили в 1,5 раза больше заявок на получение кредитов общей суммой в 16,8 трлн рублей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

Всего россияне заключили 52 млн кредитных договоров. Объем предоставленных ссуд вырос на 57% или на 6,1 трлн рублей по сравнению с 2022 годом.

47% всего объема выданных кредитов пришлось на ипотеку. Банки одобрили почти 2 млн заявок на 7,85 трлн рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в 2022 году.

В сентябре объем ипотечного кредитования достиг рекордных 962,4 млрд рублей.

Доля кредитов наличными превысила 40%. Клиенты заключили 34 млн таких договоров на сумму 6,87 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом, показатель вырос на 45%. Однако рекорд 2021 года побить не удалось. Тогда жители страны набрали кредитов на 6,91 трлн рублей.

В 2,2 раза вырос рынок автокредитования. В 2023 году россияне взяли больше 1 млн кредитов на покупку автомобилей. Общая сумма выдач составила 1,54 трлн рублей.

На 42% увеличился объем выдач в сегменте POS-кредитов. Банки одобрили около 15 млн ссуд. В октябре-декабре 2023 года POS-кредиты достигли рекордных 50,1 млрд руб.