32% россиян достигают поставленных на год целей

От своих планов отказываются из-за отсутствия мотивации, нехватки ресурсов, а у большинства за год меняются приоритеты.

58% жителей страны всегда ставят перед собой цели на год, а достигают их 32%. Об этом сказано в исследовании Русской школы управления (РШУ). Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Желание в новогоднюю ночь загадывают 17% участников опроса, а 6% никогда не планируют достичь конкретных успехов в новом году.

47% составляют планы для реализации задуманного, 41% просто формулируют цели и не продумывают шаги для их достижения.

Путь к достижению цели всегда связан с преодолением себя и мобилизацией всех возможных ресурсов. Особенно когда речь идет о карьере или бизнесе. Поэтому важно подойти к постановке целей максимально серьезно: продумать четкий план действий, поработать с самомотивацией и подтянуть необходимые знания и навыки, которые помогут реализовать задуманное, — сказала директор РШУ Анастасия Боровская.

У 61% россиян меняются приоритеты, поэтому им не удается осуществить желаемое ранее. 58% признались, что им не хватает материальных или временных ресурсов. На отсутствие мотивации пожаловались 15% опрошенных, а забывают о своих целях 5%.