Чтобы работать и получать пособие по уходу за ребенком, нужно выйти из отпуска по уходу

То есть, с 01.01.2024 работница, которая ранее работала неполный день и была в отпуске по уходу за ребенком, должна выйти из этого отпуска.
И если она захочет также продолжать работать на неполной занятости, ей надо написать отдельное заявление.
Такое разъяснение дает Роструд в своем сервисе.
Чтобы получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2024 году, можно:
быть в отпуске по уходу за ребенком и не работать;
выйти из отпуска по уходу за ребенком на неполный день;
выйти из отпуска по уходу за ребенком на дистанционку;
выйти из отпуска по уходу за ребенком и работать на дому;
выйти из отпуска по уходу за ребенком на полный день.
По новой норме для получения пособия надо именно выйти из отпуска по уходу. А чтобы оттуда выйти, туда надо сначала уйти.
Комментарии2
Насколько помню для оформления пособия по уходу до 1,5лет в СФР передавали № и дату приказа об отпуске по уходу.
Как-то всё противоречиво.
Не проще было в таком случае просто платить пособие по уходу до 1,5лет всем не зависимо от того работает, в отпуске или нет. Просто по факту рождения ребенка назначать пособие по уходу до 1,5лет и выплачивать его?
Без танцев с бубном в виде ухода в отпуск, выхода из отпуска и т.п.
а если сотрудница пойдет в январе 2024 года в отпуск по уходу за ребенком и планирует работать весь день, обойдется одним заявлением, так понимаю