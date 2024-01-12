Чтобы работать и получать пособие по уходу за ребенком, нужно выйти из отпуска по уходу

С 2024 года поменялись правила выплаты пособия по уходу за ребенком работающим женщинам. Теперь нельзя одновременно и работать неполный день, и быть в отпуске по уходу.

То есть, с 01.01.2024 работница, которая ранее работала неполный день и была в отпуске по уходу за ребенком, должна выйти из этого отпуска.

И если она захочет также продолжать работать на неполной занятости, ей надо написать отдельное заявление.

Такое разъяснение дает Роструд в своем сервисе.

Чтобы получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2024 году, можно:

быть в отпуске по уходу за ребенком и не работать;

выйти из отпуска по уходу за ребенком на неполный день;

выйти из отпуска по уходу за ребенком на дистанционку;

выйти из отпуска по уходу за ребенком и работать на дому;

выйти из отпуска по уходу за ребенком на полный день.

По новой норме для получения пособия надо именно выйти из отпуска по уходу. А чтобы оттуда выйти, туда надо сначала уйти.