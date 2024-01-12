Новости для бухгалтера
Отпуска

Роструд: мобилизованных в график отпусков включать не нужно

Роструд порекомендовал не включать мобилизованных сотрудников в график отпусков, так как на время мобилизации трудовой договор с ними приостанавливается.
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Однако, можно включать таких сотрудников в график с примечанием о мобилизации, чтобы не потерять отпускной стаж, который продолжает копиться во время мобилизации.

Такое мнение чиновники высказали в письме от 19.12.2023 № ПГ/26132-6-1. Ранее аналогичный ответ Роструд давал на сайте Онлайнинспекция.рф.

Когда работник вернется и возобновит трудовой договор, в течение полугода он сможет взять отпуск в любое удобное для него время (ч. 9 ст. 357.1 ТК).

Напомним, для создания графика отпусков можно использовать стандартный бланк Т-7, который утвержден постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1, или разработать собственный.

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