ЦБ не будет наказывать банки за работу с клиентами, сайты которых запрещены в РФ

Банк России продлил до конца 2024 года период, в течение которого к кредитным организациям не будут применяться меры за нарушение запрета на банковское обслуживание организаций, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных в России интернет-ресурсов.

Центробанк продлил период, в течение которого к банкам не будут применяться санкции за нарушение запрета на обслуживание компаний, чьи сайты включены в единый реестр Роскомнадзора.

Антиотмывочный закон 115-ФЗ запрещает банкам проводить операции по поручению лиц, чьи сайты включены в реестр Роскомнадзора. Требование вступило в силу летом 2021 года, однако в ноябре 2021 года ЦБ отложил применение мер к банкам за его нарушение до апреля 2022 года. Затем регулятор дважды продлевал эту меру — сначала до конца 2022 года, после — до конца 2023 года. В декабре 2023 года Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил ЦБ об очередном продлении.

Такая необходимость связана с тем, что у банков и некредитных финансовых организаций отсутствует доступ в автоматическом режиме к реестру запрещенных в стране интернет-ресурсов для исполнения этого требования.