Власти хотят ввести маркировку рыбных консервов

Чтобы производители не могли фальсифицировать рыбные консервы, правительство собирается маркировать эту продукцию.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам к 19 января 2024 года подготовить предложения о маркировке рыбных консервов для борьбы с их фальсификацией. Об этом пишет «РБК».

Генпрокуратура неоднократно замечала нарушения у производителей рыбных консервов. Например, вместо сайры использовали более дешевую рыбу — иваси или тихоокеанскую сельдь. Фальсифицированная продукция также поступала в социальные учреждения, в школы и детские сады.

Подделка состава рыбных консервов приводит к недобросовестной конкуренции и создает угрозу жизни и здоровья потребителей.

Оператор системы маркировки «Честный ЗНАК» предложил производителям рыбных консервов рассрочку без процентов на покупку оборудования для маркировки. Малые и средние предприятия смогут компенсировать 50% затрат.