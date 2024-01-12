Начала действовать новая форма расчета доходов иностранных организаций

В новая форма состоит из пяти разделов, где будут указаны суммы доходов, выплаченных иностранным организациям, и размер удержанных налогов.

С 1 января 2024 года для налогового расчета дохода иностранных компаний применяется новая форма КНД 1151056. В ней указывают доходы, выплаченные иностранным организациям, и суммы удержанных налогов. Об этом сказано на сайте ФНС.

Новая форма состоит из пяти разделов. Добавились два раздела, в которых отражаются доходы иностранной организации, не подлежащие налогообложению, — говорится в сообщении.

Из-за того, что срок уплаты налогов изменился, в разделе 1 предусмотрены строки по трем срокам его уплаты за отчетный (налоговый) период. Налоги нужно заплатить не позднее 28 числа, месяца следующего после выплаты дохода.

Поскольку сумма налога в иностранной валюте пересчитывается на дату выплаты дохода, в разделе 3 будет указан официальный курс рубля на эту дату.