Новости для бухгалтера
Мошенничество

Мошенники стали чаще подделывать сайт Банка России в 2023 году

За октябрь-декабрь 2023 г. было зарегистрировано 15 доменных имен, использующих в своих названиях на кириллице и латинице различные вариации и аббревиатуры созвучные с Банком России.

Фейковые сайты могут использоваться для фишинга, целевых атак на компании и вымогательства, пишут «Ведомости».

Все ресурсы зарегистрированы через компанию Timeweb, а в качестве компании-заявителя указана Central'ny'j bank rossijskoj federacii. Например, среди них были onlinecbrf.ru, cbrfsupports.ru, cbinform.ru, «цбр-ру.рф», «цбинформ.рф» и проч.

За весь 2023 г. зарегистрировано как минимум 76 доменных имен, использующих в своих названиях созвучные с Банком России слова. Активный рост фальшивок пришелся на вторую половину года.

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Общество

Платное высшее образование подорожает на 10-12%

Сильнее всего вырастет стоимость обучения IT-специалистов, энергетиков и строителей.

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Мошенничество

Мошенники стали чаще подделывать сайт Банка России в 2023 году

За октябрь-декабрь 2023 г. было зарегистрировано 15 доменных имен, использующих в своих названиях на кириллице и латинице различные вариации и аббревиатуры созвучные с Банком России.

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Банки

Сбербанк купил сайт с адресом, как у «Альфа Страхования»

У «Сбера» появился домен, который отличается от адреса сайта «Альфа Страхования» одним символом: вместо латинской буквы «l» стоит цифра «1».

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Бесплатно с Больничные

Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому

СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.

Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
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Логотип Клерк
Клерк
Больничные

Как рассчитать размер больничного в 2024 году

В новом году вырастет МРОТ, и максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности тоже потянутся вверх. Разбираемся, как теперь посчитать больничный.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Банки

Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС

Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.

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Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер? Субботнее зимнее меню

Не планировала сегодня готовить, но мороз внес свои коррективы — вместо катания на санках и ледянках, остались дома. Ну, а чтобы не было совсем грустно, решили приготовить что-то вкусное. Делимся рецептами и фотографиями!

Что ест бухгалтер? Субботнее зимнее меню
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Бухгалтеры

Какие навыки требуют работодатели от бухгалтеров в 2024 году. 10 самых нужных навыков

Проанализировали вакансии для бухгалтеров и составили 10 самых часто упоминающихся навыков в 2024 году.

Какие навыки требуют работодатели от бухгалтеров в 2024 году. 10 самых нужных навыков
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Логотип Сергей Верещагин
Сергей Верещагин
ФСБУ

Браком люди хорошие вещи не называют. Учет брака согласно ФСБУ 5/2019

На прошедшей в декабре конференции «Клерк» мне не хватило времени рассмотреть порядок учета потерь от брака согласно требованиям ФСБУ 5/2019.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Возникнут ли пени при пересчете авансовых платежей после льгот?

Здравствуйте коллеги! ИТ компания не пользовалась льготами по страх. взносам в течение года. По окончании года компания получила право на льготу и пересчитала страх. взносы. Из-за этого УСН по авансовым платежам увеличился. Возникнут ли пени в связи с пересчетом авансовых платежей?

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Медицина

В программу ОМС включили консультации психологов, которых в России не хватает

В России включили новую услугу в гарантии медпомощи. С 2024 года в рамках ОМС граждане могут получить психологическую помощь.

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Пользователи интернета

Депутаты хотят отменить ответственность за лайки в социальных сетях

Пользователей социальных сетей привлекают к ответственности за реакции под постами, которые дискредитируют вооруженные силы и вызывают вражду.

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Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Святой рандом января. Начало третьего сезона. SNGS (обычные акции Сургутнефтегаза)

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом января. Начало третьего сезона. SNGS (обычные акции Сургутнефтегаза)
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как оформить выход на работу отца, находящегося в декрете?

Коллеги, подскажите, пожалуйста. Сотрудник находится в декретном отпуске до 1,5 лет (отец) и теперь решил выйти на работу , но оставаясь в декрете. Как это оформить? Нужно ли что-то сообщать в ФСС ?

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Бухгалтерские программы

В Трибуне обсуждают конфликт 1С и СБИС, а также ПО

Пользователи в Трибуне спорят, какое бухгалтерское ПО лучше. СБИС уже подключился к обсуждения, а вот, видимо, 1С решил отмолчаться.

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Бухгалтеры

🔥Уточненные уведомления задваивают сумму налога, штрафы за «уточненку» можно снизить в два раза, а в справке 2-НДФЛ больше не будет одной строки. Топ новостей за неделю

«Клерк» собрал для вас самые важные новости недели, которые вы могли пропустить.

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Банки

Швейцарский банк Cramer закрыл представительство в РФ

Аккредитация банка должна была закончиться в феврале, но представительство исключили из реестра ЦБ 12 января.

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Криптовалюта

В новых регионах хотят тестировать майнинг криптовалют

В новых регионах есть свободные зоны, чтобы запустить протестировать работу криптоиндустрии.

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Обзоры для бухгалтера

Разбираемся, как работать бухгалтеру в начале 2024 года. Первый дайджест Разборов в 2024 году

Надеемся, что ваши новогодние каникулы прошли успешно и вы хорошо отдохнули? Для тех, кто набрался сил и готов к работе, подготовили сегодняшний дайджест Разборов. Для тех, кто хочет спать и у него лапки, этот дайджест тоже подходит. ​​​​​​​

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Антимонопольное право

Apple обжалует в суде штраф ФАС на 1,2 млрд рублей

Компания Apple подает кассационную жалобу, чтобы оспорить оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

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