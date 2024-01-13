Мошенники стали чаще подделывать сайт Банка России в 2023 году

Фейковые сайты могут использоваться для фишинга, целевых атак на компании и вымогательства, пишут «Ведомости».
Все ресурсы зарегистрированы через компанию Timeweb, а в качестве компании-заявителя указана Central'ny'j bank rossijskoj federacii. Например, среди них были onlinecbrf.ru, cbrfsupports.ru, cbinform.ru, «цбр-ру.рф», «цбинформ.рф» и проч.
За весь 2023 г. зарегистрировано как минимум 76 доменных имен, использующих в своих названиях созвучные с Банком России слова. Активный рост фальшивок пришелся на вторую половину года.
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