Банки заплатят 0,1% капитала за обман клиентов

Штрафы за навязывание дополнительных услуг и страховок вырастут для кредитных организаций до нескольких миллиардов рублей.

Центробанк собирается поднять размер штрафа для банков за обман клиентов. Он будет сопоставим с нарушением антиотмывочного законодательства. Об этом узнали «Известия».

Сейчас если кредитная организация нарушает требования 115-ФЗ, то ей грозит штраф до 0,1% размера собственного капитала, но не меньше 100 тыс. рублей. В случае, когда банк игнорирует предписание ЦБ или создает реальную угрозу интересам клиентов, размер штрафа вырастет до 1% от капитала.

Законопроект об усилении ответственности банков за нарушения прав потребителей находится в разработке, параметры обсуждаются, и пока говорить о конкретных размерах штрафов, сроках принятия и начала действия закона преждевременно, — сказали в Центробанке.

Новые штрафы планируют применять к банкам, которые убеждают клиентов покупать защиту и страховки при кредитовании, а также другие ненужные услуги.

Зачастую за продажу дополнительных финансовых услуг менеджеры получают премии и надбавки. Сейчас прибыль банков от продажи таких продуктов во много раз превышает размер наказания. Это хотят изменить так, чтобы организациям стало невыгодно обманывать потребителей.