Роструд рассказал, когда работник имеет право на аванс

На портале онлайнинспекция.рф специалисты Роструда сообщили, что размер аванса должен зависеть от числа рабочих дней в том или ином месяце. Фиксированный аванс данному правилу не соответствует.

При этом, при определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца необходимо учитывать оклад работника за отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда. Например, компенсационная выплата за работу в ночное время, надбавки за совмещение должностей, за профессиональное мастерство, за стаж работы и другие.

Что касается выплат стимулирующего характера, а также выплат компенсационного характера, то по мнению специалистов, они возможны только при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц.