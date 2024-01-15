Госдума упростит регистрацию контрольно-кассовой техники

ИП, которые оказывают образовательные и физкультурно-спортивные услуги, смогут не применять ККТ.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, который упростит процедуру регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом пишут «РИА Новости».

Заявление на регистрацию, перерегистрацию и снятие с учета ККТ будет можно подать в личном кабинете на сайте Госуслуг и через изготовителя кассы. Сроки регистрации сократятся в два раза — с десяти до пяти рабочих дней.

От обязанности применять ККТ освободят ИП, которые оказывают услуги в сфере образования и спорта. Сейчас фискальные накопители могут не использовать только юрлица, которые занимаются этими видами деятельности.

Законопроект установил информационный ресурс ФНС «Мои чеки онлайн» в качестве нового способа исполнения обязанности по передаче кассового чека. Это исключит затраты бизнеса на печать бумажных чеков. Документы о покупке можно отправить по электронной почте или по номеру телефона покупателя.

В сервисе «Мои чеки онлайн» хранится полная информация о покупках, с его помощью можно предъявлять чеки для возврата товара или гарантийного обслуживания.