За невыплату неначисленной зарплаты работодатели будут платить компенсацию

Компенсацию за задержку зарплаты надо будет платить и в том случае, если бухгалтер эту зарплату вообще не начислял.

Речь идет о случаях, когда сотруднику не начислили, например, премию или какую-то другую выплату и потом он добился-таки этой выплаты.

Если суд выносит решение в пользу сотрудника, сейчас работодатель начисляет эту сумму и выплачивает. Компенсации за задержку нет, потому что формально задержки не было. Раз не было начисления, то и выплачивать было нечего.

Теперь компенсация за отсуженную зарплату будет идти не со дня, когда решение суда вступит в силу, а с того дня, когда эта зарплата должна была быть выплачена (если бы ее начислили вовремя).

Законопроект с поправками в статью 236 ТК готов ко второму чтению в Госдуме.

Комментарий главного редактора «Клерка» О том, что статья 236 ТК нуждается в доработке, сказал Конституционный суд (постановление от 11.04.2023 № 16-П/2023). Бывший сотрудник подал иск о восстановлении на работе, выплате премии. Он также требовал компенсацию за задержку этих выплат, но суды ему отказали. Причина: материальная ответственность работодателя за задержку расчета наступает только при нарушении срока выплаты уже начисленных работнику денег. Конституционный суд счел это неправильным.

Размер компенсации за задержку зарплаты можно посчитать на нашем калькуляторе.