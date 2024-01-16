Новости для бухгалтера
Пользователи интернета

Власти могут ограничить онлайн-торговлю топливом

В интернете предлагают приобрести топливо по низким ценам. Такая продукция хранится в пластиковой таре и в неспециализированных помещениях, что не соответствует технике безопасности. Вопросы вызывает и качество такого бензина.
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Представители топливного рынка просят правительство запретить физическим лицам и непрофильными компаниям торговать топливом на маркетплейсах. Об этом узнали «Известия».

На интернет-сервисах с частными объявлениями появилось множество предложений купить бензин по ценам ниже оптовых.

Объединение производителей и продавцов энергоресурсов «Надежный партнер» считает, что таким образом может продаваться топливо, добытое незаконным путем.

Такой бензин может не соответствовать стандартам качества, а авторы объявлений занимаются продажей без уплаты налогов.

Предлагаемое для продажи топливо хранится в пластиковой таре и в неспециализированных помещениях, что не соответствует технике безопасности и несет угрозу жизни и здоровью.

Представители Минэнерго рассказали, что для контроля качества продукции и безопасности бензин должен продаваться на специальных автозаправочных станциях.

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Прослеживаемость товаров

Что изменится в прослеживаемости товаров с 2024 года

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Важные изменения в законах для бухгалтера в 2024 году
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Пользователи интернета

Власти могут ограничить онлайн-торговлю топливом

В интернете предлагают приобрести топливо по низким ценам. Такая продукция хранится в пластиковой таре и в неспециализированных помещениях, что не соответствует технике безопасности. Вопросы вызывает и качество такого бензина.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Налоговые проверки

🎓Вебинар. Вызов в налоговую: что ждать, как себя вести, основные риски. 24 января в 15:00 мск!

Если вас вызвали в налоговую, то необходимо подготовиться к визиту. Разберитесь с порядком действий до, во время и после беседы с инспектором.

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Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Самозанятые

Что нельзя делать самозанятым. Какие виды деятельности не подходят

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Малый и средний бизнес

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Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Финансовый анализ

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3 причины считать операционные и неоперационные доходы и расходы
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

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Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли проводить компенсации (по утере товара) от Озон ручной операцией Д45-К62? Они не дают никаких документов по этим операциям. НДС как я понимаю не начисляется, тк не продажа. Не смогла найти в открытых источниках ответ.

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Регистрация и ликвидация бизнеса

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Логотип Астрал
Астрал
Первичные документы

Транспортная железнодорожная накладная

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Транспортная железнодорожная накладная
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Страховые взносы

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Любовь и кредиты. Почему некоторые отказываются от отношений из-за долга пары?
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Красный уголок бухгалтера

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Добрый день коллеги, подскажите, пожалуйста, как вы заполняете новую графу в ЕФС-1 на титульнике, категория страхователя», автоматически программа не заполняет, но если вручную, то с ИП все понятно, там код ИП01, а если организация ООО, то какую категорию выбирать

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Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

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Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
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Обзоры для бухгалтера

Биткоин-фонды не долетели до Луны, а Сэм Альтман окончательно потерян для девчат

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Тинькофф перерождается в Филиппинах, из IB всё сложнее вывести деньги, России нужно больше золота, Боинги разваливаются в полете, а ChatGPT теперь сможет затаить на тебя обиду.

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Красный уголок бухгалтера

Как правильно заполнить поле в приложении 1 к 6-НДФЛ?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в приложении 1 к 6-НДФЛ за год нужно указывать сумму налога перечисленную или оставляем это поле пустым?

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