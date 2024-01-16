Власти могут ограничить онлайн-торговлю топливом

В интернете предлагают приобрести топливо по низким ценам. Такая продукция хранится в пластиковой таре и в неспециализированных помещениях, что не соответствует технике безопасности. Вопросы вызывает и качество такого бензина.

Представители топливного рынка просят правительство запретить физическим лицам и непрофильными компаниям торговать топливом на маркетплейсах. Об этом узнали «Известия».

На интернет-сервисах с частными объявлениями появилось множество предложений купить бензин по ценам ниже оптовых.

Объединение производителей и продавцов энергоресурсов «Надежный партнер» считает, что таким образом может продаваться топливо, добытое незаконным путем.

Такой бензин может не соответствовать стандартам качества, а авторы объявлений занимаются продажей без уплаты налогов.

Предлагаемое для продажи топливо хранится в пластиковой таре и в неспециализированных помещениях, что не соответствует технике безопасности и несет угрозу жизни и здоровью.

Представители Минэнерго рассказали, что для контроля качества продукции и безопасности бензин должен продаваться на специальных автозаправочных станциях.