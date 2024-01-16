Инвесторы потеряли 140 млн рублей из-за остановки торгов

24 февраля 2022 года торги на Мосбирже были приостановлены по распоряжению Центробанка. Инвесторы не успели закрыть маржинальные позиции и у них появились долги перед брокерами.

Группа частных инвесторов оценила убытки от приостановки торгов на Московской бирже 24 февраля 2022 года в 140 млн рублей. Об этом пишет «РБК».

Сейчас шесть инвесторов хотят в суде взыскать убытки с Центробанка. Из-за остановки торгов они не смогли закрыть маржинальные позиции, что привело к долгам перед брокерами.

Мы полагаем, что обстоятельства, при которых Центральный банк издал распоряжение [об остановке торгов], не подпадали под случаи, описанные в положении «О Центральном банке Российской федерации». Центробанк издал эти распоряжения не в соответствии со своей компетенцией, не в соответствии с законодательством РФ, — сказал представитель истцов.

ЦБ считает, что инвесторы могли успеть закрыть свои позиции до паления рынка и избежать задолженностей. Если бы 24 февраля 2022 года торги продолжились, то их участники могли понести еще больший убыток из-за волатильности котировок.