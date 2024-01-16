Wildberries вернул покупателям деньги за отмененные из-за пожара заказы

47% пользователей маркетплейса получат свои заказы с других складов, а остальным вернут денежные средства.

Маркетплейс Wildberries перечислил покупателям деньги за заказы, которые не смогли доставить из-за пожара на складе в Шушарах. Об этом сказано в телеграм-канале компании.

Для части покупателей мы заменили товары на такие же при наличии на других складах, остальным отправили деньги за отмену заказов, — говорится в сообщении.

47% покупателей получат свои заказы после замены товаров, 11% заказов уже были доставлены в пункты выдачи, а 53% пользователей получат возврат денег.

На сайте и в мобильном приложении Wildberries скрыли товары, которые были повреждены на складе под Санкт-Петербургом.

Недавно мы писали, что пожар на складе обойдется Wildberries в 17 млрд рублей.