Новости для бухгалтера
Банки

За 2023 год «Сбер» заработал почти 1,5 трлн рублей

Чистый процентный доход Сбербанка достиг 2,3 трлн рублей. В 2023 году банк выдал корпоративные займы на 20 трлн рублей и розничные кредиты на 8,3 трлн рублей.
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Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2023 год. Чистая прибыль выросла до 1,493 трлн рублей. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1 493 млрд руб. и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%. За этот год мы увеличили количество клиентов, улучшили позиции на всех ключевых банковских рынках и совершили прорыв в развитии технологий искусственного интеллекта, — сказал глава «Сбера» Герман Греф.

По итогам 2023 года розничный кредитный портфель банка увеличился на 29,4%, до 15,6 трлн рублей. За год Сбербанк выдал больше 20 трлн рублей корпоративных займов и 8,3 трлн рублей розничных кредитов.

Объем средств физических лиц вырос на рекордные 4,3 трлн рублей и превысил 22,6 трлн рублей.

С начала года «Сбер» на 40% увеличил портфель жилищных кредитов, он превысил 10,1 трлн рублей.

Чистый процентный доход банка за год вырос на 36,6%, до 2,3 трлн рублей.

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