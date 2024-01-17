За 2023 год «Сбер» заработал почти 1,5 трлн рублей

Чистый процентный доход Сбербанка достиг 2,3 трлн рублей. В 2023 году банк выдал корпоративные займы на 20 трлн рублей и розничные кредиты на 8,3 трлн рублей.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2023 год. Чистая прибыль выросла до 1,493 трлн рублей. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1 493 млрд руб. и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%. За этот год мы увеличили количество клиентов, улучшили позиции на всех ключевых банковских рынках и совершили прорыв в развитии технологий искусственного интеллекта, — сказал глава «Сбера» Герман Греф.

По итогам 2023 года розничный кредитный портфель банка увеличился на 29,4%, до 15,6 трлн рублей. За год Сбербанк выдал больше 20 трлн рублей корпоративных займов и 8,3 трлн рублей розничных кредитов.

Объем средств физических лиц вырос на рекордные 4,3 трлн рублей и превысил 22,6 трлн рублей.

С начала года «Сбер» на 40% увеличил портфель жилищных кредитов, он превысил 10,1 трлн рублей.

Чистый процентный доход банка за год вырос на 36,6%, до 2,3 трлн рублей.