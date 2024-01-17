Алексей Кудрин может остаться без 5% «Яндекса»

Советнику по корпоративному развитию «Яндекса» предложат 2-3% акций компании. Размер вознаграждения пересмотрят потому, что сделку по разделению бизнеса не провели до конца 2022 года.

Миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов настаивают на пересмотре размера опционного пакета, который получит советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин. Об этом пишет «Forbes».

В 2022 году основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину опционы на 5% акций компании за помощь в разделении бизнеса на российскую и международную части.

Сделка затянулась, поэтому сейчас потенциальные инвесторы IT-компании собираются пересмотреть условия вознаграждения Алексея Кудрина. Сейчас рассматривается величина акционного пакета в 2-3%.

Когда заключалась договоренность между Воложем и Кудриным, то имелось в виду, что сделка сложится до конца 2022 года, причем с лицензиями [на интеллектуальную собственность] для Воложа помимо других условий. Это и было обязательством и работой Кудрина. Но [сделка тогда] не сложилась, — сказал источник издания.

27 декабря 2023 года «Яндекс» зарегистрировался в специальном административном районе (САР) в Калининградской области. Новыми владельцами международной компании акционерного общества (МКАО) могут стать российские магнаты.