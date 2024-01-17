Новости для бухгалтера
Пенсии

34% россиян не знают, как рассчитывается пенсия

Только 5% участников опроса согласны с пенсионной формулой, а 29% хотели бы отменить балльную систему и вернуть прежний пенсионный возраст.
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Каждый третий житель страны (34%) признался, что ничего не знает о пенсионной формуле, по которой рассчитывается размер пенсии. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

29% участников опроса знают о порядке расчета пенсионных выплат, но считают этот метод несправедливым. Только 5% одобряют действующую пенсионную формулу.

Среди респондентов до 34 лет ничего не знают о формировании и расчете пенсии 38%. В этом признались и 31% россиян в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 лет и старше.

Чтобы рассчитать размер пенсии, нужно умножить количество пенсионных баллов на стоимость одного балла в год выхода на пенсию и к этому числу прибавить размер фиксированной выплаты. Такая формула применяется с 2015 года.

Пенсионные баллы начисляются за трудовую деятельность, их количество зависит от стажа, размера зарплаты и от страховых взносов, которые отчисляет работодатель.

Несогласные с пенсионной формулой предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию, отменить баллы и сделать систему расчета прозрачной и понятной.

Например, пенсия должна зависеть от стажа и размера зарплаты. При расчете выплат участники опроса хотели бы учитывать инфляцию и уровень цен и тарифов в конкретных регионах.

Кроме того, респонденты предложили отказаться от солидарной пенсионной системы в пользу личной накопительной с наследованием пенсионного капитала.

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