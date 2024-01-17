34% россиян не знают, как рассчитывается пенсия

Каждый третий житель страны (34%) признался, что ничего не знает о пенсионной формуле, по которой рассчитывается размер пенсии. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
29% участников опроса знают о порядке расчета пенсионных выплат, но считают этот метод несправедливым. Только 5% одобряют действующую пенсионную формулу.
Среди респондентов до 34 лет ничего не знают о формировании и расчете пенсии 38%. В этом признались и 31% россиян в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 лет и старше.
Чтобы рассчитать размер пенсии, нужно умножить количество пенсионных баллов на стоимость одного балла в год выхода на пенсию и к этому числу прибавить размер фиксированной выплаты. Такая формула применяется с 2015 года.
Пенсионные баллы начисляются за трудовую деятельность, их количество зависит от стажа, размера зарплаты и от страховых взносов, которые отчисляет работодатель.
Несогласные с пенсионной формулой предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию, отменить баллы и сделать систему расчета прозрачной и понятной.
Например, пенсия должна зависеть от стажа и размера зарплаты. При расчете выплат участники опроса хотели бы учитывать инфляцию и уровень цен и тарифов в конкретных регионах.
Кроме того, респонденты предложили отказаться от солидарной пенсионной системы в пользу личной накопительной с наследованием пенсионного капитала.
Комментарии4
34% - слишком оптимистично. Процентов 98 - будет более похоже на правду
В точку!
причем включая самих сотрудников пенсионного))
И не узнают, потому что формулу меняют. И пенсия-то будет? Крепостным вроде не положена