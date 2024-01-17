Как определить источник дохода для НДФЛ

Правила расчета НДФЛ зависят, в том числе, от источника дохода – от источников в РФ или от источников за пределами РФ.

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 25.12.2023 № 03-04-05/125820.

Если речь идет о трудовом договоре, то в нем должно быть указано условие о месте работы, условия труда на рабочем месте.

Рабочее место – это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

У налоговых резидентов НДФЛ облагается доход как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ. У налоговых нерезидентов – только доход от источников в РФ.

При этом вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, работу, услугу, совершение действия за пределами РФ относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ.

То есть, если человек работает за границей на российского работодателя, его зарплата – доход от источников за пределами РФ.

Впрочем, при дистанционной работе по трудовому договору источник дохода в 2024 году – в РФ, даже если сотрудник живет за границей.

Налог удерживает российский работодатель как у резидентов, так и у нерезидентов по ставкам 13% и 15%.

Комментарий главного редактора «Клерка» Новое правило по НДФЛ дистанционщиков касается только трудовых договоров, заключенных по нормам главы 49.1 ТК «Особенности регулирования труда дистанционных работников». Если речь идет о вознаграждении и иных выплатах при выполнении работником трудовой функции по иным договорам, то норма про ставку 13% для нерезидентов не применяется. Об этом сообщал Минфин в письме от 17.11.2023 № 03-04-05/110282.

Кстати, Минтруд и Роструд утверждают, что трудовых отношений с заграничными дистанционщиками не может быть в принципе.