Банкроты должны платить налог на сверхприбыль

От уплаты налога на сверхприбыль освободили МСП, плательщиков единого сельскохозяйственного налога и предприятия нефтегазовой и угольной отрасли. Компании, которые были признаны банкротами, в этот список не входят.

Компания, которая была признана банкротом, должна платить налог на сверхприбыль. Об этом сказано в письме Минфина от 01.12.2023 № 03-03-06/1/116047.

Налог на сверхприбыль платят компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей. В том числе и организации-банкроты.

Срок уплаты разового сбора в бюджет до 28 января 2024 года.

База по налогу на сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.

Согласно ч.4 ст.2 Федерального закона от 04.08.2023 № 414-ФЗ, от налога на сверхприбыль освобождены МСП, предприятия нефтегазового сектора и угольной промышленности, а также плательщики единого сельскохозяйственного налога.

Недавно мы писали, что бюджет уже получил 305 млрд рублей от налога на сверхприбыль, что на 5 млрд рублей превысило план Минфина.