Amazon оштрафовали на 200 млн рублей за работу без открытия филиала

Компания ведет деятельность в России без создания филиала или представительства. За это полагается оборотный штраф.

Московский суд назначил компании Amazon оборотный штраф в размере 200 млн рублей за ведение деятельности без создания филиала, открытия представительства или учреждения юрлица в РФ. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заседание суда.

Суд постановил признать виновной компанию Amazon Web Services, Inc. (подразделение головной компании Amazon) по ч. 2 ст. 13.49 КоАП (осуществление иностранным юрлицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, открытия представительства, учреждения российского юрлица) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 469 997 рублей, — говорится в решении суда.

Компаниям, которые работают в России без открытия филиала или представительства, могут оштрафовать в размере от 1/15 до 1/10 годовой выручки.

Amazon предоставляет услуги по хранению данных и обеспечивает работу различных приложений.

В октябре 2022 года компании выписывали штраф на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию в одной из связанных с Amazon социальных сетей.