Власти пересмотрят налогообложение по кредитам от работодателей

Сотрудники банков, которые оформляют льготную ипотеку в своих организациях, с 1 января должны платить налог на материальную выгоду. Его размер сопоставим с взносами по кредиту, поэтому Минфин пересмотрит налоговую нагрузку.

Минфин скорректирует систему налогов на материальную выгоду, которые должные платить сотрудники при кредитовании у своих работодателей. Об этом пишут «Известия».

В первую очередь изменения затронут работников банков, которые оформляют в своей организации ипотеку по льготным госпрограммам.

С 1 января 2024 года они должны платить налог на материальную выгоду, который сопоставим с размером взносов по кредиту.

При ключевой ставке ЦБ в 16% сумма налогов для сотрудников с дальневосточной ипотекой составит 270 тыс. рублей в год.

Налог на материальную выгоду рассчитывается с разницы процентной ставки кредитного договора и значением в виде 2/3 ключевой ставки ЦБ. С 2021 до 2024 года на подобный налог действовал мораторий.

Ассоциация банков России предложила правительству освободить от уплаты налога на материальную выгоду заемщиков, которые получили кредиты по льготным госпрограммам у своего работодателя. Например, IT-ипотеку, дальневосточную или семейную ипотеку.

По другим взаимосвязанным заемщикам предлагают зафиксировать размер ключевой ставки на момент выдачи кредита, чтобы защитить людей от колебаний.

В Минфине сообщили, что поддерживают изменения и внесут поправки в Основные направления налоговой политики.